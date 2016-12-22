На Кіровоградщині під час ліквідації пожежі виявлено тіло людини

О 14:07 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Софіївка Компаніївського району.

По прибуттю на місце події було встановлено, що горить житловий будинок загальною площею 48 м2. У ході ліквідації займання рятувальниками було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1941 р.н.

Силами вогнеборців о 15:10 пожежу локалізовано та о 15:40 – ліквідовано.

До гасіння пожежі залучались 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Компаніївка.

Причина пожежі та смерті чоловіка наразі встановлюється фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області