На Кіровоградщині під час ліквідації пожежі виявлено тіло людини
На Кіровоградщині під час ліквідації пожежі виявлено тіло людини
О 14:07 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Софіївка Компаніївського району.
По прибуттю на місце події було встановлено, що горить житловий будинок загальною площею 48 м2. У ході ліквідації займання рятувальниками було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1941 р.н.
Силами вогнеборців о 15:10 пожежу локалізовано та о 15:40 – ліквідовано.
До гасіння пожежі залучались 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Компаніївка.
Причина пожежі та смерті чоловіка наразі встановлюється фахівцями.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області