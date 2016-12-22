На Запоріжжі судитимуть організаторів потужного підпільного конвертцентру

Прокуратурою Запорізької області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 2 мешканців Запоріжжя, які протягом 2014-2015 років, маючи за мету незаконне збагачення, забезпечили функціонування конвертаційного центру.

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Максим Скрипнік, до складу конвертаційного центру увійшли 52 суб’єкта господарської діяльності з ознаками фіктивності, які надавали послуги з конвертації грошових коштів та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки Запорізької та інших областей.

Внаслідок незаконних дій вказаних осіб, державі завдано велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження податку на додану вартість у розмірі 109 млн грн.

Співучасникам інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (співучасть у фіктивному підприємництві, тобто створенні або придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).

Обвинувальний акт стосовно членів групи направлено до Орджонікідзевського райсуду м. Запоріжжя.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області