На Запоріжжі судитимуть організаторів потужного підпільного конвертцентру

На Запоріжжі судитимуть організаторів потужного підпільного конвертцентру

18:00 22.12.2016
На Запоріжжі судитимуть організаторів потужного підпільного конвертцентру

Прокуратурою Запорізької області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 2 мешканців Запоріжжя, які протягом 2014-2015 років, маючи за мету незаконне збагачення, забезпечили функціонування конвертаційного центру.

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Максим Скрипнік, до складу конвертаційного центру увійшли 52 суб’єкта господарської діяльності з ознаками фіктивності, які надавали послуги з конвертації грошових коштів та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки Запорізької та інших областей.

Внаслідок незаконних дій вказаних осіб, державі завдано велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження податку на додану вартість у розмірі 109 млн грн.

Співучасникам інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (співучасть у фіктивному підприємництві, тобто створенні або придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).

Обвинувальний акт стосовно членів групи направлено до Орджонікідзевського райсуду м. Запоріжжя.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Депутатська недоторканність. Скасувати чи обмежити?
08.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Глава СНБО Турчинов выступил за полную блокаду Донбасса. Его поддержали ветераны АТО. А вы за или против?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.