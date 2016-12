На Одещині СБУ перекрила канал поставок психотропів в Україну

Співробітники Служби безпеки України перекрили на Одещині контрабандний канал постачання з Європи псисохотропних препаратів.

Правоохоронці затримали двох наркоділків в одному з поштових відділень Одеси під час отримання міжнародного відправлення. Співробітники спецслужби виявили у пакунку, відправленого з однієї з країн Бенілюксу п’ятсот пігулок психотропного препарату МДМА.

При обшуках за місцем проживання зловмисників оперативники СБ України вилучили три пакунки з наркотичною речовиною PVP та виявили нарколабораторію, в якій ділки планували виготовляти товар на продаж.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України перекрили на Одещині контрабандний канал постачання з Європи псисохотропних препаратів.

Правоохоронці затримали двох наркоділків в одному з поштових відділень Одеси під час отримання міжнародного відправлення. Співробітники спецслужби виявили у пакунку, відправленого з однієї з країн Бенілюксу п’ятсот пігулок психотропного препарату МДМА.

При обшуках за місцем проживання зловмисників оперативники СБ України вилучили три пакунки з наркотичною речовиною PVP та виявили нарколабораторію, в якій ділки планували виготовляти товар на продаж.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2467#sthash.VQBiH8AL.dpuf