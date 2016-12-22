В Ужгороді поліцейські затримали злодія, що обікрав квартиру студентки

До правоохоронців звернулася 21-річна ужгородка та повідомила, що її помешкання обікрали невідомі. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що в квартиру проникли через незачинені двері. Власниця житла покинула його без нагляду всього на 20 хвилин, але цього часу виявилося достатньо для крадіжки.

З помешкання винесли два гаманці з грошима, банківські картки, паспорт громадянина України, студенський квиток, планшет, телефон та ноутбук. Сума завданого збитку становила 25 тисяч гривень.

Кримінальна поліція Ужгородського відділу поліції розшукала підозрюваного, як тільки той спробував продати вкрадені речі. Ним виявився 23-річний непрацюючий ужгородець.

Чоловіка затримано, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу щодо нього.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області