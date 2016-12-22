Іноземець загинув під час карколомної ДТП на Львівщині

Іноземець загинув під час карколомної ДТП на Львівщині

11:00 22.12.2016
Іноземець загинув під час карколомної ДТП на Львівщині

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі «Київ – Чоп» у селі Тухолька Сколівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний іноземець, перебуваючи за кермом автомобіля «Skoda Octavia» і рухаючись у напрямку міста Чоп, не впорався з керуванням,   з‘їхав з моста і перекинувся.

Водій транспортного засобу загинув на місці події. Пасажир автомобіля, 34-річна мешканка міста Луцьк, госпіталізована до Сколівської центральної районної лікарні, з діагнозом: «політравма».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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