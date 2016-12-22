У Львові поліція розслідує аферу із продажем автомобіля

Зловмисник, пообіцявши доставити автомобіль із Польщі, видурив у 31-річного львів’янина значну суму грошей.

За словами потерпілого, який звернувся до Шевченківського відділу поліції, у листопаді він познайомився через Інтернет із мешканцем міста Яворів. Останній, дізнавшись, що чоловік має намір придбати автомобіль, порадив зробити це за кордоном. І запропонував свої послуги.

Під час зустрічі, яка відбулася через кілька днів, львів’янин передав незнайомцеві 2 000 доларів США та 15 000 гривень на купівлю авто. Отримавши кошти, яворівчанин перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Наразі проводиться перевірка фактів, викладених у заяві. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області