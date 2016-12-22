У Львові поліція розслідує аферу із продажем автомобіля

У Львові поліція розслідує аферу із продажем автомобіля

19:00 22.12.2016
У Львові поліція розслідує аферу із продажем автомобіля

Зловмисник, пообіцявши доставити автомобіль із Польщі, видурив у 31-річного львів’янина значну суму грошей.

За словами потерпілого, який звернувся до Шевченківського відділу поліції, у листопаді він познайомився через Інтернет із мешканцем міста Яворів. Останній, дізнавшись, що чоловік має намір придбати автомобіль, порадив зробити це за кордоном. І запропонував свої послуги.

Під час зустрічі, яка відбулася через кілька днів, львів’янин передав незнайомцеві 2 000 доларів США та 15 000 гривень на купівлю авто. Отримавши кошти, яворівчанин перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Наразі проводиться перевірка фактів, викладених у заяві. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Депутатська недоторканність. Скасувати чи обмежити?
08.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Глава СНБО Турчинов выступил за полную блокаду Донбасса. Его поддержали ветераны АТО. А вы за или против?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.