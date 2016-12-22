Поліція Львівщини притягнула до відповідальності непутящу матір

Поліція Львівщини притягнула до відповідальності непутящу матір

23:00 22.12.2016
Поліція Львівщини притягнула до відповідальності непутящу матір

У Золочівський відділ поліції звернувся директор одного із професійних ліцеїв міста, котрий повідомив, що 16-річний учень їхнього навчального закладу систематично пропускає заняття та не проявляє ніякого інтересу до навчання.

Правоохоронці спільно з представниками служби у справах дітей  та  співробітниками  Золочівської РДА  перевірили сім’ю учня по місцю проживання. Як з’ясувалося, 49-річна мати хлопця не приділяла належної уваги вихованню сина, не цікавилася його життям та навчанням. Неповнолітній хлопець проживав у жахливих умовах.

За неналежне виховання сина жінку правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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