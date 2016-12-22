На Рівненщині нападники на поліцейських відбулись лише штрафом

Дубенський міськрайонний суд виніс вирок двом жителям райцентру, котрі 10 липня, використовуючи ніж та металевий совок, чинили опір працівникам поліції. За свої діяння обоє отримали майже по дві тисячі штрафу.

Події розгорталися у будинку в центрі Дубна. Двоє 37-ми та 39-річний братів та сестра за чаркою поминали дідуся. Перебравши норму, між чоловіками почалася сварка. Сестра, аби утихомирити братів, повідомила до поліції.

Коли працівники дубенської поліції прибули на виклик, чоловіки саме з’ясовували стосунки та пускати у помешкання не поспішали. Помітивши правоохоронців, старший із братів почав лаятися на їхню адресу та погрожувати. Коли все таки двері відчинили, в сторону правоохоронців полетів металевий совок і чергова нецензурщина. Після невдалої спроби прогнати працівників поліції зі своєї оселі, 39-річний чоловік схопив кухонного ножа та замахнувся ним на дільничного офіцера. Поліцейський вибив із рук нападника знаряддя злочину, а молодший брат кинувся захищати старшого.

Чоловіки продовжували поводитись агресивно, на зауваження не реагували, шарпали поліцейських за формений одяг, тому до них були застосовані кайданки.

Відомості за фактом опору працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження дубенські слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину обом зловмисникам, а після закінчення досудового розслідування скерували його до суду.

Згідно з вироком двох підозрюваних визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення. Їм призначено покарання у виді штрафу в розмірі сто десять неоподаткованих мінімумів доходів громадян — тисяча 870 гривень кожному.

Вирок суду в законну силу ще не вступив. Учасники судового процесу мають право його оскаржити в передбачений законодавством термін.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області