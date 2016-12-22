У Києві засуджено серійного нападника на кур'єрів піцерій

Зловмисник разом зі спільниками замовляли продукти харчування, а коли представник доставляв товар – нападали на нього у під’їзді та забирали гроші і всі цінні речі. Слідством доведено причетність зловмисника до шести злочинів.

На початку липня в поліцію Солом’янського району надійшло повідомлення про пограбування кур’єра однієї з піцерій. Потерпілий повідомив, що піднявся на п’ятий поверх будинку, де на нього напали двоє чоловіків: один із них вхопив його за шию, а інший у цей час відібрав замовлення, телефон і гроші. Згодом протягом місяця правоохоронці отримали ще п’ять аналогічних повідомлень.

Залежно від обставин вчинення правопорушень слідчі кваліфікували дії зловмисників як грабіж або ж розбійний напад (погрожували ножем) – ст. 186 та ст. 187 Кримінального кодексу України.

Згодом у результаті проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід нападника, а відтак затримали його. Ним виявився місцевий житель, який у минулому три роки провів у в’язниці за скоєння крадіжки (звільнився у 2013 році).

У скоєному чоловік зізнався. Матеріали щодо його спільників виділені в окремі кримінальні провадження. Сума завданих потерпілим збитків становить більше 25000 гривень.

Солом’янський районний суд визнав киянина винним у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 с. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді семи з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві