Під час знесення мафів на вулиці Політехнічній у Києві постраждали люди

Із них – двоє правоохоронців та троє цивільних громадян.

Відповідно до інформації Київської міської державної адміністрації щодо проведення демонтажних робіт, близько 150 правоохоронців заступили на охорону громадського порядку на вулиці Політехнічній.

Коли на місце прибула спецтехніка, власники МАФів заблокували її, а відтак виник конфлікт між підприємцями та представниками благоустрою. Невдовзі на місце події прибув народний депутат України із групою осіб.

Аби не допустити фізичного протистояння та масової бійки, правоохоронці вимушені були втрутитися у ситуацію. У результаті демонтажні роботи не проводили і через деякий час учасники подій розійшлися.

Загалом до столичної поліції надійшло п’ять повідомлень лікарів про надання допомоги постраждалим на вул. Політехнічній, із них двоє – працівники поліції, а також більше 10-ти повідомлень щодо цих подій.

Всі відомості відповідним чином зареєстровані. Вирішується питання щодо правової кваліфікації подій.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві