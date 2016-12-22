У Києві натовп невідомих розтрощив офіс торгівельного центру

У Києві натовп невідомих розтрощив офіс торгівельного центру

12:07 22.12.2016
У Києві натовп невідомих розтрощив офіс торгівельного центру

Слідчим відділом Дарницького управління поліції проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці встановили, що на другий поверх офісного приміщення торгівельного центру увірвалися близько 30-ти чоловіків.

Вони нанесли тілесні ушкодження охороні приміщення та пошкодили майно. Деяким учасникам медична допомога була надана на місці.

Всіх учасників події доставили до районного управління для надання пояснень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального Кодексу України.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення правопорушення та визначення ролі кожного фігуранта.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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