У Харкові поліцейські викрили чоловіка у зухвалому шахрайстві

До чергової частини звернувся 25-річний хлопець та розповів, що вранці на вулиці до нього підійшов незнайомець та попросив телефон для здійснення термінового дзвінка. Взявши телефон до рук, чоловік швидко втік у невідомому напрямку.

Самостійно наздогнати чоловіка потерпілий не зміг, тому вирішив звернутися за допомогою до поліцейських. В Індустріальному відділі поліції потерпілий надав прикмети зловмисника і правоохоронці одразу розпочали пошукові заходи.

В ході проведеної оперативної роботи в одному з ломбардів правоохоронці знайшли викрадену річ та вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився 52-річний мешканець району. Чоловік не має постійного місця роботи, а таким чином вирішив підзаробити грошей.

Речовий доказ вилучено.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

За матеріалами ВК ГУКНП у Харківській області