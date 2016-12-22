На Кіровоградщині 34-річну жінку забили на смерть

На Кіровоградщині 34-річну жінку забили на смерть

12:35 22.12.2016
На Кіровоградщині 34-річну жінку забили на смерть

У Кропивницькому 43-річний раніше судимий чоловік побив жінку під час сварки. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні. За скоєне зловмисник може потрапити за ґрати на строк до 10 років.

«До Кропивницького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до обласної лікарні з численними тілесними ушкодженнями шпиталізовано 34-річну місцеву жительку. Медики боролися за її життя, але від отриманих травм жінка померла в реанімаційному відділенні. На місце події, звідки було доправлено потерпілу, негайно прибули правоохоронці. Завдяки проведеній оперативній роботі працівники поліції встановили причетність до скоєння злочину співмешканця потерпілої, - розповів т.в.о. начальника підрозділу поліції Дмитро Авдієнко. - Зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України».

Попередньо встановлено, що цивільне подружжя розпивало алкогольні напої. Раптом між ними виникла сварка. Під час з’ясування стосунків співмешканець почав бити жінку по голові та тулубу. Коли потерпіла знепритомніла, зловмисник намагався привести її до тями. Однак через деякий час стан жінки погіршився й чоловік викликав швидку допомогу.

Кропивничанину, який вже має судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області

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