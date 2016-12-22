У Кривому Розі під час пожежі загинули чоловік та жінка

У Кривому Розі під час пожежі загинули чоловік та жінка

12:45 22.12.2016
У Кривому Розі під час пожежі загинули чоловік та жінка

22 грудня о 06:50 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що горить будинок по вулиці Камчатська Центрального району міста Кривий Ріг.

До місця події направлено рятувальників 10 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. По прибуттю підрозділу, горів одноповерховий приватний житловий будинок.

Як було встановлено, пожежа виникла в одній із кімнат будинку.

Під час гасіння пожежі ланкою димозахисної служби було виявлено тіла двох людей, жінки 1943 року народження та чоловіка 1967 року народження.

Площа пожежі склала 4 м.кв.

Вогнем знищено домашні речі та меблі в кімнаті.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Пожежу було локалізовано о 07:05, а вже ліквідовано о 07:20.

До ліквідації пожежі було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

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