СБУ перекрила на Донеччині черговий канал фінансування тероризму

СБУ перекрила на Донеччині черговий канал фінансування тероризму

21:02 22.12.2016
СБУ перекрила на Донеччині черговий канал фінансування тероризму

Співробітники Служби безпеки України перекрили канал фінансування тероризму, організований одним з дистриб'юторів продуктів харчування.

Правоохоронці встановили, що керівники комерційної структури з Донеччини, перереєстрованої на території контрольованій українською владою, продовжували постачати продукти харчування до т.зв. "ДНР". Ділки організували логістику товарів до тимчасово окупованих терористами територій через Росію.

Співробітники спецслужби під час обшуків в офісах та за місцем проживання бізнесменів у Києві та Донеччині виявили документацію з доказами здійснення незаконних торговельних операцій з т.зв. "ДНР". Оперативники СБ України також вилучили п’ятсот тисяч гривень, двадцять тисяч доларів США, п’ятнадцять тисяч євро та банківські картки, через які проводилися нелегальні оборудки.

Накладено арешт на банківські рахунки комерційної структури, на яких знаходиться понад п’ять мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

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