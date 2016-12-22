У Смілі, що на Черкащині, чоловіка засудили за вбивство жінки

Вироком Черкаського районного суду Черкаської області до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено 53-річного жителя м. Сміла за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, чоловік 06.07.2016, перебуваючи в житловому будинку за місцем проживання громадянки К. в м. Сміла, будучи в стані алкогольного сп'яніння, під час раптово виниклого конфлікту на побутовому ґрунті, з метою позбавлення життя наніс їй кухонним ножем численні удари в шию, груди та живіт, від яких жінка померла.

У судовому засіданні під тиском зібраних стороною обвинувачення доказів зловмисник свою вину повністю визнав, погодившись з кваліфікацією та обставинами скоєння злочину.

Суд погодився з доводами прокурора та призначив зловмиснику реальну міру покарання, що відповідає тяжкості скоєного правопорушення та особі обвинуваченого. На цей час вирок суду не вступив в законну силу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області