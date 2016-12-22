СБУ перекрила на Одещині канал контрабанди цигарок з Придністров’я

Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками перекрили на Одещині канал контрабанди цигарок з території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Правоохоронці затримали чотирьох контрабандистів після перевезення товару моторними човнами через Кучурганський лиман поблизу села Градениці Біляївського району Одеської області. Співробітники спецслужби вилучили майже сімдесят тисяч пачок цигарок молдавського виробництва вартістю понад триста п’ятдесят тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ