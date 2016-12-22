На Закарпатті через власну необачність жахливо загинув тракторист

На Закарпатті через власну необачність жахливо загинув тракторист

13:29 22.12.2016
На Закарпатті через власну необачність жахливо загинув тракторист

Поліція розпочала рослідування за фактом загибелі 51-річного тракториста в урочищі Дулятин Свалявського району.

Вчора, 21 грудня, в урочищі села Березинка Свалявського району 51-річний мешканець Міжгірщини під час ремонту трактора з власної необережності потрапив під гусениці машини. Внаслідок  цього нещасного випадку потерпілий отримав травми несумісні з життям – тракторист загинув на місці подіі.

Машину поміщено на спецмайданчик Свалявського відділення поліції.

Поліція за даним фактом розпочала кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, в ході якого з'ясує всі обставини та причини загибелі тракториста.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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