На Закарпатті через власну необачність жахливо загинув тракторист

Поліція розпочала рослідування за фактом загибелі 51-річного тракториста в урочищі Дулятин Свалявського району.

Вчора, 21 грудня, в урочищі села Березинка Свалявського району 51-річний мешканець Міжгірщини під час ремонту трактора з власної необережності потрапив під гусениці машини. Внаслідок цього нещасного випадку потерпілий отримав травми несумісні з життям – тракторист загинув на місці подіі.

Машину поміщено на спецмайданчик Свалявського відділення поліції.

Поліція за даним фактом розпочала кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, в ході якого з'ясує всі обставини та причини загибелі тракториста.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області