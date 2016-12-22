На Львівщині жінка ледь не вбила чоловіка поліном

На Львівщині жінка ледь не вбила чоловіка поліном

13:44 22.12.2016
На Львівщині жінка ледь не вбила чоловіка поліном

До Стрийського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря-травматолога місцевої лікарні. Чоловік повідомив, що в їхній заклад за медичною допомогою звернувся 27-річний мешканець одного з сіл району. Лікарі діагностували у  чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рана голови. Також встановлено, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетна 29-річна односельчанка потерпілого. Жінка розповіла, що того дня до неї зайшов знайомий. Між ними виникла сварка, під час якої вона схопила поліно і нанесла своєму гостеві кілька ударів по голові.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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