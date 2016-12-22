У Ковелі поліцейські припинили дебош в одному з розважальних закладів

У Ковелі поліцейські припинили дебош в одному з розважальних закладів

14:00 22.12.2016
У Ковелі поліцейські припинили дебош в одному з розважальних закладів

До Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із кафе відвідувач зухвало себе поводить, б’є посуд та пошкоджує меблі. Поліцейські встановили особу зловмисника та відкрили кримінальне провадження.

Подія трапилась о 02 годині ночі. Клієнт почав бити посуд та інше майно закладу. На місце події прибула слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції.

Поліцейські встановили, що хуліганські дії вчиняв 23-річний житель Ковельського району. Сума збитків встановлюється.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Депутатська недоторканність. Скасувати чи обмежити?
08.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Глава СНБО Турчинов выступил за полную блокаду Донбасса. Его поддержали ветераны АТО. А вы за или против?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.