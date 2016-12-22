У Кривому Розі засуджено чоловіка, який пограбував та вбив приятеля

Вироком Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу місцевого жителя визнано винним у скоєнні злочинів за ч.2 ст.115 та ч.4 ст.187 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів; розбій).

Так, у квітні 2015 року близько опівночі під час розпиття в гаражі алкогольних напоїв разом зі своїм знайомим у обвинуваченого виник злочинний умисел на заволодіння його мобільним телефоном та золотою каблучкою.

Запідозривши товариша у крадіжці, потерпілий вимагав повернути майно, в результаті чого зловмисник повалив свою жертву на підлогу та задушив електричним кабелем.

Державне обвинувачення у кримінальному провадженні підтримувалось Криворізькою місцевою прокуратурою №2.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області