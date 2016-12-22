На Сумщині жінку засуджено за вже друге вбивство в її житті

Сумська місцева прокуратура підтримувала державне обвинувачення стосовно 44-річної жительки обласного центру, яка позбавила життя свого співмешканця.

Вироком суду жінку визнано винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та засуджено до 7 років позбавлення волі.

Досудовим розслідуванням встановлено та доведено в суді, що чоловік та жінка, які проживали в цивільному шлюбі, у червні минулого року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з’ясовували стосунки.

Згодом жінка пішла на кухню чистити картоплю. Чоловік підійшов до неї та запропонував їй пограти в карти, на що вона відповіла відмовою. Однак чоловік почав наполягати на тому, щоб вона йшла разом з ним до кімнати. Це неабияк розізлило обвинувачену й вона декілька разів ударила чоловіка ножем.

Від отриманих травм він помер на місці події.

Як повідомила прокурор Сумської місцевої прокуратури Ксенія Кононенко, на вказане рішення суду прокуратура вже готує апеляційну скаргу, оскільки вважає його занадто м’яким.

Жінка вже раніше вчиняла подібний злочин, тоді вона також позбавила життя чоловіка.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області