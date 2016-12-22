На Волині іномарка на чималій швидкості вилетіла в кювет, є поранені
На Волині іномарка на чималій швидкості вилетіла в кювет, є поранені
На автодорозі поблизу села Ворчин Володимир-Волинського району автомобіль «Volkswagen» на швидкості злетів у кювет. Внаслідок ДТП водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
Автопригода трапилася по обіді. За кермом транспортного засобу перебував 41-річний мешканець району. Керуючи автомобілем водій, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автівка перекинулася.
Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні. Медики діагностували у потерпілого, зокрема, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку.
За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області