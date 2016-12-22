На Хмельччині пенсіонерку вбили молотком за те, що заважала випивати

Подія сталася у селі Шелехово Деражнянського району. Окрім нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, 24-річний мешканець Деражнянського району підозрюється ще у серії крадіжок та грабежі.

Незважаючи на доволі молодий вік, зловмисник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. У лютому цього року він тільки вийшов із місць позбавлення волі, де відбував покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Що стосується потерпілої, то варто сказати, що на 73-річній пенсіонерці трималася вся сім’я. Бабуся доглядала за своєю дочкою-інвалідом, яка прикута до ліжка, та намагалася тримати під контролем зятя та онука, які зловживали спиртним.

Чоловіки товаришували з підозрюваним і часто запрошували його до себе розпити пляшку-другу. От і того вечора вони влаштували застілля. Господарі впилися до такого стану, що позасинали, а гість продовжував випивати наодинці. Бабуся увесь цей час ходила по хаті, і це його дратувало. Врешті, захмелілий чоловік взяв молоток і вдарив ним бідолашну у голову, внаслідок чого пенсіонерка отримала відкриту черепно-мозкову травму.

Після скоєного зловмисник заволік потерпілу в комірчину і зачинив там, а сам повитирав підлогу від крові і продовжив пити, а потім покинув місце злочину.

Через деякий час родичі почули стогони бабусі і знайшли її, стікаючу кров’ю, в комірчині. Одразу викликали «швидку» та поліцію. Потерпіла ще близько тижня пролежала в місцевій лікарні, але її не вдалось врятувати.

Тим часом зловмисник попрямував до Деражні, купив там деякі продукти та випивку і на таксі повертався додому. На під’їзді до села його зупинили і затримали працівники Деражнянського відділення поліції, які були орієнтовані на пошук зловмисника.

Згодом з’ясувалося, що затриманий причетний ще до серії крадіжок на території району, а також пограбування 38-річної хмельничанки. Перебуваючи в обласному центрі у своїх знайомих, зловмисник поблизу житлового будинку по вулиці Заводській напав на потерпілу, вирвав у неї з рук сумку з документами та грішми, а також відібрав золоті сережки.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області