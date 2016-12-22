Поліція Києва розслідує факт зґвалтування іноземної студентки

Про подію у поліцію Києва повідомила подруга потерпілої. І підозрюваний зловмисник, і потерпіла - громадяни інших держав. Проводиться досудове розслідування.

Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції виїхала на виклик до гуртожитку одного із вищих навчальних закладів. Там до правоохоронців звернулася 23-річна киянка, яка розповіла: два дні тому близько 23:30 години 24-річну студентку зґвалтували.

Слідчо-оперативна група провела першочергові слідчі дії, вилучила речові докази та направила їх на експертизу. Чоловіка, якого звинувачують у тяжкому злочині, розшукують.

Слідчим відділом управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових дій для затримання підозрюваного.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві