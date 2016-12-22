Поліція Одещини по гарячих слідах розкрила звіряче вбивство

Поліція Одещини по гарячих слідах розкрила звіряче вбивство

15:40 22.12.2016
Поліція Одещини по гарячих слідах розкрила звіряче вбивство

До Біляївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць в с. Усатове лежить чоловік без ознак життя. З метою оперативного встановлення обставин події на місце пригоди негайно було направлено слідчо–оперативну групу.

Було встановлено, що двоє чоловіків, знаходячись біля продуктового магазину, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, затіяли сварку з місцевим жителем. В ході сварки один із чоловіків почав наносити удари кулаком в обличчя потерпілому, який, не бажаючи продовження сварки, пішов з місяця події.

Однак, нападники не спинилися на цьому: наздогнавши останнього, почали продовжувати наносити удари руками та ногами по обличчю, голові та тулубу, в результаті чого потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди.

Внаслідок вмілої організації невідкладних дій з розкриття злочину по гарячих слідах протягом доби поліцейськими було затримано осіб, які підозрюються у скоєнні жорстокого злочину.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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