На Чернігівщині СБУ затримала поліцейських-хабарників
На Чернігівщині СБУ затримала поліцейських-хабарників
Двох поліцейських групи швидкого реагування Прилуцького відділу поліції Чернігівщини затримали на хабарі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.
Здирники вимагали від місцевого мешканця вісім тисяч гривень за не притягнення його до адміністративної відповідальності за керування авто в нетверезому стані.
Оперативники спецслужби затримали хабарників у службовому автомобілі під час одержання неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.
Перевіряється інформація про причетність затриманих до інших фактів протиправної діяльності.
За матеріалами прес-центру СБУ