На Чернігівщині СБУ затримала поліцейських-хабарників

Двох поліцейських групи швидкого реагування Прилуцького відділу поліції Чернігівщини затримали на хабарі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

Здирники вимагали від місцевого мешканця вісім тисяч гривень за не притягнення його до адміністративної відповідальності за керування авто в нетверезому стані.

Оперативники спецслужби затримали хабарників у службовому автомобілі під час одержання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Перевіряється інформація про причетність затриманих до інших фактів протиправної діяльності.

За матеріалами прес-центру СБУ