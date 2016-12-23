На Чернігівщині СБУ затримала поліцейських-хабарників

На Чернігівщині СБУ затримала поліцейських-хабарників

01:06 23.12.2016
На Чернігівщині СБУ затримала поліцейських-хабарників

Двох поліцейських групи швидкого реагування Прилуцького відділу поліції Чернігівщини затримали на хабарі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. 

Здирники вимагали від місцевого мешканця вісім тисяч гривень за не притягнення його до адміністративної відповідальності за керування авто в нетверезому стані.

Оперативники спецслужби затримали хабарників у службовому автомобілі під час одержання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Перевіряється інформація про причетність затриманих до інших фактів протиправної діяльності.

За матеріалами прес-центру СБУ

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