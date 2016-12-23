На Житомирщині СБУ затримала бригаду нічних копачів бурштину

Групу старателів, які незаконно видобували бурштин, затримали під час нічного рейду поблизу села Гулянка Коростенського району Житомирщини співробітники СБ України спільно з екологами, поліцією та прокуратурою.

Півдесятка мешканців з сусіднього Ємільчинського району встановили в полі поблизу лісового масиву освітлювальні прилади і промивали породу.

Правоохоронці вилучили у затриманих напіввантажівку, дизельну мотопомпу, п’ять пожежних гідрантів довжиною 150 метрів, електрогенератор, освітлювальні прилади (акумулятори та лампи), робочі інструменти для видобутку бурштину-сирцю тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Тривають процесуальні та слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ