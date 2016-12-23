На Житомирщині СБУ затримала бригаду нічних копачів бурштину
На Житомирщині СБУ затримала бригаду нічних копачів бурштину
Групу старателів, які незаконно видобували бурштин, затримали під час нічного рейду поблизу села Гулянка Коростенського району Житомирщини співробітники СБ України спільно з екологами, поліцією та прокуратурою.
Півдесятка мешканців з сусіднього Ємільчинського району встановили в полі поблизу лісового масиву освітлювальні прилади і промивали породу.
Правоохоронці вилучили у затриманих напіввантажівку, дизельну мотопомпу, п’ять пожежних гідрантів довжиною 150 метрів, електрогенератор, освітлювальні прилади (акумулятори та лампи), робочі інструменти для видобутку бурштину-сирцю тощо.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
Тривають процесуальні та слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ