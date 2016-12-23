На Житомирщині СБУ затримала бригаду нічних копачів бурштину

На Житомирщині СБУ затримала бригаду нічних копачів бурштину

04:00 23.12.2016
На Житомирщині СБУ затримала бригаду нічних копачів бурштину

Групу старателів, які незаконно видобували бурштин, затримали під час нічного рейду поблизу села Гулянка Коростенського району Житомирщини співробітники СБ України спільно з екологами, поліцією та прокуратурою.

Півдесятка мешканців з сусіднього Ємільчинського району встановили в полі поблизу лісового масиву освітлювальні прилади і промивали породу.

Правоохоронці вилучили у затриманих напіввантажівку, дизельну мотопомпу, п’ять пожежних гідрантів довжиною 150 метрів, електрогенератор, освітлювальні прилади (акумулятори та лампи), робочі інструменти для видобутку бурштину-сирцю тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Тривають процесуальні та слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Депутатська недоторканність. Скасувати чи обмежити?
08.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Глава СНБО Турчинов выступил за полную блокаду Донбасса. Его поддержали ветераны АТО. А вы за или против?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.