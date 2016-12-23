На Запоріжжі СБУ не дозволила "вкрасти" оборонне підприємство

На Запоріжжі СБУ не дозволила "вкрасти" оборонне підприємство

02:00 23.12.2016
На Запоріжжі СБУ не дозволила "вкрасти" оборонне підприємство

Багатомільйонну оборудку з незаконного відчуження майна оборонного підприємства, що виробляло спеціалізовану техніку для потреб Військово-Морських Сил, викрили на Запоріжжі співробітники Служби безпеки України.

Під час санації підприємства, що відбувалася у 2008 – 2011 роках, керівництво ДП протиправно відчужило майно, що належить державі, на більше ніж півтора мільйона доларів США. Основні промислові об’єкти установи були передані приватній структурі без зарахування інвестиційного гарантованого внеску. Потім майно перепродавалося декілька разів, у тому числі бізнесменам, тісно пов’язаним з РФ.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили доказові матеріали протиправної діяльності посадовців державного підприємства.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 113 (диверсія) та ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вживаються невідкладні процесуальні заходи щодо повернення майна у власність держави та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

За матеріалами прес-центру СБУ

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