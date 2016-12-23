Сумська поліція затримала чоловіка за оборудку з творами мистецтва

Перебуваючи з візитом в Сумах, 56-ти річний киянин побачив кілька картин, які йому дуже сподобались.

Чоловік вирішив поповнити свою колекцію та придбати ці художні твори. Тим більше, що продавець, який запропонував угоду, всіляко запевняв потенційного покупця, що картини й справді вартісні, як з художнього, так із матеріального погляду. Бо належать, мовляв, пензлям відомих художників кінця 19-го - початку 20-го століть.

Киянин не став перевіряти авторство робіт, і, повіривши розповідям 64-річного знавця мистецтва, за кілька десятків тисяч доларів придбав у нього вісім картин.

Коли ж привіз їх до столиці, вирішив підтвердити авторство картин, і віддав їх на експертизу. Ретельно дослідивши кожне з полотен, справжні мистецтвознавці дуже засумнівалися, що це оригінальні роботи відомих художників. А вже скоро зробили й зовсім невтішний висновок: картини були створені, щонайменше на 100 років пізніше, приблизно наприкінці 20-го – початку 21-го століття.

Ошуканий колекціонер змушений був звернутися за допомогою до правоохоронних органів. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області