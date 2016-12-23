До громадянина Молдови, якого розшукує Інтерпол, застосовано арешт

До громадянина Молдови, якого розшукує Інтерпол, застосовано арешт

00:02 23.12.2016
До громадянина Молдови, якого розшукує Інтерпол, застосовано арешт

За клопотанням Берегівської місцевої прокуратури  ухвалою слідчого судді застосовано тимчасовий арешт до 31-річного громадянина Молдови.

Вказана міра запобіжного заходу діятиме до надходження від компетентних органів  Республіки Молдова запиту про його видачу. Вказаний громадянин Молдови розшукується правоохоронними органами Молдови для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства. 

Згідно ухвали строк тимчасового арешту суддею визначено до 40 діб з моменту затримання і тепер чоловік утримуватиметься в УВП № 9 м. Ужгород.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області

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