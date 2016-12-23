Неповнолітнього розповсюджувача порнографії виявила поліція Київщини

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київської області спільно зі співробітниками Києво-Святошинської прокуратури під час проведення санкціонованого обшуку у одній з приватних квартир Києво-Святошинського району виявили комп’ютерну техніку, за допомогою якої розповсюджувалась та збувалась в мережі Інтернет порнографічна продукція за участю дітей.

Зі слів начальника управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Андрія Ткача, поліцейськими встановлено ІР–адресу, з якої в мережу надходив контент та місце проживання користувачів. Підозрюваним виявився 15-річний хлопець з Київщини.

Під час проведення обшуку в квартирі неповнолітнього виявлено та вилучено серверний системний блок, на якому було доступно для завантаження користувачів мережі Інтернет більше півтори сотні відео та фото сексуальних сцен, знятих за участю неповнолітніх. Усі бажаючі могли завантажити файли порнографічного змісту для власного користування попередньо перечисливши гроші молодику на електронний рахунок. Також з місця проведення обшуку вилучено мобільні телефони, на яких містилось фото та відео дитячої порнографії.

Вилучену під час обшуку комп’ютерну техніку направлено на експертизу.

Наразі поліція встановлює осіб причетних до розповсюдження порнографічної продукції за участю дітей.

За даним фактом прокуратурою Києво-Святошинського району відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.301 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області