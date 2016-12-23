На Запоріжжі оголошено про підозру двом "поліцейським"-самозванцям

На Запоріжжі затримано двох чоловіків, які кілька років тому були звільнені з органів внутрішніх справ за систематичні порушення дисципліни. Вони, користуючись копіями колишніх посвідчень, видавали себе за діючих правоохоронців.

У листопаді 2016 року до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація від місцевої мешканки про те, що якісь люди, представившись співробітниками поліції, провели у її приватному будинку обшук. Оскільки стосовно згаданої громадянки ніяких слідчо-оперативних дій не проводилося, стало зрозумілим, що її ошукали. Інформацію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 162 (Порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.

У ході проведення комплексу слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили осіб, причетних до згаданого злочину. Двоє місцевих мешканців 1983 та 1981 р.н. ще кілька років тому були звільнені з органів внутрішніх справ за систематичні порушення дисципліни. Як з’ясувалося, перед здачею посвідчення один із них зробив копію вже не належного йому документу, якою і скористався, щоб потрапити до оселі потерпілої.

Під час санкціонованих обшуків співробітники Мелітопольського відділу поліції вилучили речові докази. Того ж дня обох превдополіцейських було затримано згідно ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Їм оголошено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ч.2 ст.162 (Порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області