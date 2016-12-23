На Сумщині підліток з ножем напав на продавчиню квіткового магазину

Про розбійний напад, що стався в одному з квіткових магазинів м. Шостка, працівники поліції дізнались від 56-річної продавчині торгівельної точки. Жінка, зателефонувавши на лінію «102», повідомила, що невідомий зловмисник увірвався до крамниці та, погрожуючи ножем, забрав всі гроші, мобільний телефон, після чого втік.

На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що о 17.20 до магазину зайшов молодий хлопець, попередньо закривши лице шарфом та вдягнувши капюшон на голову. Раптово дістав ножа та почав погрожувати ним прадавчині, вимагаючи грошей. З каси зловмисник витяг 350 гривень та ще 100 - з гаманця жінки, а тікаючи, прихопив з собою і її мобільний телефон.

«Вжитими оперативно-розшуковими заходами, працівники поліції швидко встановили та затримали підозрюваного, - коментує начальник Шосткинського відділу поліції Віктор Гузей. – Ним виявився 17-річний студент одного з навчальних закладів міста. Хлопець з цілком порядної родини, вдома у якого, де він мешкає з батьками, правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж, та речові докази, які свідчили про причетність його до скоєння цього злочину».

Зі слів юнака, причиною вчинку стало бажання зробити коханій дівчині подарунок, замість чого отримав кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій», санкція якої передбачає позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області