На Чернігівщині батько кинувся з ножем на сина-військовослужбовця

До поліції надійшло повідомлення від фельдшера Ніжинської центральної міської лікарні про госпіталізацію до хірургічного відділення лікарні місцевого жителя, військовослужбовця за контрактом однієї з частин Ніжина.

Медики діагностували у пораненого ножове проникаюче поранення черевної порожнини. Поліції постраждалий пояснив, що тілесні ушкодження отримав внаслідок сварки з батьком за місцем проживання.

Додому до родича негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що того дня непрацюючий батько в ході сімейної сварки з сином спричинив йому одне ножове проникаюче поранення в область черевної порожнини.

Під час огляду місця події експерт вилучив сліди речовини бурого кольору, ніж та одяг потерпілого. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області