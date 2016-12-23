На Полтавщині пиятика жінки зі знайомим закінчилась злочином

На Полтавщині пиятика жінки зі знайомим закінчилась злочином

09:42 23.12.2016
На Полтавщині пиятика жінки зі знайомим закінчилась злочином

До чергової частини Гребінківського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки районного центру. Жінка повідомила, що її знайомий, прізвище якого вона не знає, після спільного вживання спиртного відкрито заволодів її майном. Серед викраденого – тисяча доларів а також вироби із золота - два ланцюжки, 3 пари сережок та 4 каблучки.

Заявниця змогла описати грабіжника, і вже невдовзі поліцейським вдалося його розшукати.

Ним виявився 32-річний раніше судимий мешканець Гребінки. Чоловіка затримали в порядку статті 208-ї Кримінально-процесуального кодексу України.

Речові докази частково вилучені, встановлюється сума збитку.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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