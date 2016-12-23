У Дніпрі поліція розкрила вбивство громадянина Азербайджану

У Самарському районі м. Дніпра на ґрунті неприязних відносин та постійних конфліктів між двома громадянами Азербайджану було скоєно вбивство одного з них.

Виїхавши на місце події співробітники поліції встановили, що зранку між двома чоловіками на вулиці Зоопарковій, біля будинку 97, відбувся конфлікт між двома чоловіками, в результаті якого один чоловік наніс іншому ножові поранення в області шиї та черевної порожнини.

Під час приїзду поліцейських потерпілий був живий (згодом потерпілий від отриманих травм сконався ) та вказав на підозрюваного, про що й засвідчили свідки, які бачили сварку між чоловіками. Завдяки проведеними оперативно-розшуковими заходами був встановлений та затриманий чоловік, який підозрюється у скоєнні вбивства.

Ним виявився чоловік сорока дев’яти років, раніше судимий за зґвалтування, за яке був позбавлений волі строком на шість років. Підозрюваний зізнався у скоєнні злочину та зазначив, що у нього не було умисного наміру вбити потерпілого, ця подія сталась на ґрунті конфлікту та необережними його діями при поводженні з ножем.

Знаряддя вбивство (ніж) було вилучено співробітниками поліції. За даним фактом слідчим відділенням Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). По справі проводиться досудове слідство.

Підозрюваного затримано згідно ст. 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області