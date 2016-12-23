У Херсоні один пенсіонер побив ніжкою від табурету іншого, - поліція

До чергової частини Херсонського відділу поліції зателефонували мешканці багатоповерхового будинку по вул. Молодіжній. Громадяни повідомили, що в сусідній квартирі відбувається бійка. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Приїхавши на місце, поліцейські побачили, що двері до квартири, де відбувався конфлікт, відчинені і увійшли до приміщення. На кухні вони побачили 78-річного чоловіка, поруч з ним на підлозі знаходилась ніжка від кухонної табуретки зі слідами крові.

При опитуванні чоловіка поліцейські з’ясували, що він винаймає квартиру в 65-річного знайомого. Цього дня чоловіки разом вживали спиртні напої. Через деякий час між ними виник побутовий конфлікт. В ході бійки, зі слів квартиранта, хазяїн квартири схопив зі стола ніж і квартирант, обороняючись, наніс власнику квартири кілька ударів ніжкою від табуретки. Після чого потерпілого з діагнозом різані рани голови «швидка допомога» доставила в лікарню.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області