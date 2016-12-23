У Києві злодюги обчистили квартиру на очах двох маленьких дітей

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що невідомі пограбували її квартиру Жінка розповіла, що була на роботі, а про крадіжку дізналася від семирічних дочок, які були вдома самі. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі, слідчо-оперативна група та кінологічна служба.

Правоохоронці з’ясували, що крадії проникли до помешкання, підібравши ключ.

Поліцейським діти розповіли, що коли грабіжники зайшли, то сказали, щоб вони не боялися і їх не чіпатимуть… Двоє чоловіків і дівчина обнишпорили всю квартиру та втекли із двома ноутбуками та мобільним телефоном.

Спілкуючись із мешканцями під’їзду, поліцейські встановили, що одна із сусідок помітила на спільному коридорі невідомого чоловіка із сумкою та почала за ним бігти, але зловмисник втік.

Наразі поліцейські з’ясовують усі подробиці та вивчають свідчення очевидців події. Оперативно-розшукові заходи спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві