На Вінниччині засуджені студенти, які напали на матір із донькою

Двоє студентів-першокурсників одного з вінницьких університетів, один з яких іноземець, 9 квітня на вулиці Литвиненка напали на 24-річну вінничанку та її 53-річну матір.

Зловмисники намагалися кухонним ножем зрізати сумку з плеча однієї із жінок. Суд першої інстанції визнав чоловіків винними у вчиненні злочину та призначив покарання одному 7, а другому 8 років позбавлення волі.

9 квітня двоє студентів віком 17 та 18 років на вулиці Литвиненка напали на 24-річну вінничанку та її 53-річну матір. Близько 23.00 години жінки поверталися додому, коли ззаду на них напали зловмисники. Один з нападників наніс старшій з потерпілих декілька ударів по голові, а інший намагався кухонним ножем зрізати сумку з плеча її дочки.

Довести свою справу до кінця зловмисникам завадив родич, який йшов попереду потерпілих. Почувши крик, він кинувся на допомогу та застосував травматичну зброю, намагаючись зупинити нападників.

Проаналізувавши докази, зібрані в ході досудового розслідування, Вінницький міський суд визнав підсудних винними у вчиненні групового розбійного нападу, що передбачено ч.2 ст. 187 КК України та присудив одному з нападників 7 років, а іншому 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

