На Закарпатті нелюда засуджено за одне зґвалтування та замах на інше

Вироком Рахівського районного суду обвинуваченого у тяжких злочинах, з урахуванням принципової позиції місцевої прокуратури, визнано винним та засуджено до покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник Тячівської місцевої прокуратури Степан Жовнір, завершено розгляд по суті обвинувального акту стосовно місцевого мешканця, який на початку поточного року скоїв ряд насильницьких злочинів у місті Рахів.

суді державним обвинувачем надано та обґрунтовано беззаперечні й переконливі докази на підтвердження вини обвинуваченого у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Відтак, судом констатовано, що засуджений у стані алкогольного сп’яніння вчинив замах на зґвалтування молодої дівчини - інваліда, зґвалтував жінку похилого віку та відкрито викрав телефон у квартирі останньої, куди незаконно проник.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області