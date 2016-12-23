На Закарпатті нелюда засуджено за одне зґвалтування та замах на інше

На Закарпатті нелюда засуджено за одне зґвалтування та замах на інше

11:20 23.12.2016

Вироком Рахівського районного суду обвинуваченого у тяжких злочинах, з урахуванням принципової позиції місцевої прокуратури, визнано винним та засуджено до покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник Тячівської місцевої прокуратури Степан Жовнір, завершено розгляд по суті обвинувального акту стосовно місцевого мешканця, який на початку поточного року скоїв ряд насильницьких злочинів у місті Рахів.  

суді державним обвинувачем надано та обґрунтовано беззаперечні й переконливі докази на підтвердження вини обвинуваченого у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Відтак, судом констатовано, що засуджений у стані алкогольного сп’яніння вчинив замах на зґвалтування молодої дівчини - інваліда, зґвалтував жінку похилого віку та відкрито викрав телефон у квартирі останньої, куди незаконно проник.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області

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