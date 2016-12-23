Прокуратура виявила численні порушення в ІТТ ГУНП у Львівській області

Органами прокуратури Львівської області проведено перевірки додержання вимог законодавства щодо забезпечення режимних вимог, порядку тримання та нагляду, контролю за поведінкою затриманих та ув’язнених в ізоляторах тимчасового тримання територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області.

На даний час в регіоні функціонують 6 таких ізоляторів тимчасового тримання. Зазначимо, що упродовж 2012-2016 років діяльність 12 – призупинена у зв’язку з невідповідністю умов тримання вимогам чинного законодавства, у тому числі, 7 – за документами реагування органів прокуратури області.

Як засвідчили результати перевірок, в діяльності таких установ виявлені порушення стану зовнішньої і внутрішньої охорони, зокрема відсутність або неповне обладнання приміщень ізоляторів технічними засобами нагляду та контролю. Крім того, продовжують мати місце порушення законодавства щодо роздільного тримання в камерах різних категорій в’язнів, наприклад в одній камері можуть разом утримуватись особи, яких вперше притягнуто до кримінальної відповідальності з раніше судимими особами.

Водночас, в’язнів ІТТ Дрогобицького та Пустомитівського відділів поліції не ознайомлюють з їх правами та обов’язками, а також правилами внутрішнього розпорядку.

Недостатньою є робота відповідальних службових осіб при проведенні оглядів та обшуків ув’язнених при поміщенні їх до ізоляторів, утриманні та етапуванні за межі спеціальних установ поліції.

Не вживаються відповідальними особами заходи щодо перекриття шляхів поступлення в місця попереднього ув’язнення заборонених предметів та речей, таких як мобільні телефони, наркотичні засоби тощо. Вказане може свідчити про факти вступу службових осіб спеціальних установ поліції в позаслужбові стосунки з ув’язненими та їх родичами.

Так, упродовж 2016 року у в’язнів при поступленні до Львівської установи виконання покарань №19 з ізоляторів тимчасового тримання територіальних підрозділів Національної поліції області в 15 випадках виявлені предмети, заборонені для зберігання в місцях несвободи.

До прикладу, 15 грудня поточного року до Львівської установи виконання покарань УВП №19 з ІТТ Сокальського відділення поліції плановою вартою прибув ув’язнений, при обшуку в нього виявлено та вилучено канабіс, який останній намагався пронести в охоронювану зону установи.

За вказаним фактом Галицьким відділом поліції НП у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 КК України ( незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, без мети збуту). Аналогічно заборонені предмети виявлялися у в’язнів при поступленні до цієї установи з ІТТ Дрогобицького, Жидачівського, Пустомитівського відділів поліції та Самбірського відділення поліції ГУ НП у Львівській області.

Відсутнє також належне медико-санітарне та матеріально-побутове забезпечення ув’язнених. Зокрема, медичні аптечки для надання невідкладної допомоги особам, які там утримуються не укомплектовані, в тому числі у них виявлені протерміновані медичні препарати.

Порушується право ув’язнених на побачення з родичами або іншими особами. Лише в ізоляторі тимчасового тримання Дрогобицького відділу поліції наявна кімната для побачень, у решти ІТТ такі кімнати відсутні.

Крім того, внаслідок грубих порушень в роботі ізолятора тимчасового тримання Самбірського відділу поліції, безвідповідального ставлення працівників поліції до виконання покладених на них службових обов’язків з забезпечення надійної охорони спецконтингенту, у 2016 році з вказаного ізолятора втекли троє в’язнів. За цими фактами триває досудове розслідування, винні особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

З огляду на викладене, за вказівкою прокуратури Львівської області в жовтні поточного року функціонування ІТТ Самбірського відділу поліції призупинено.

Загалом за результатами проведених перевірок органами прокуратури області внесено 7 документів реагування з вимогою усунення виявлених порушень, які перебувають на розгляді.

Упродовж року на вказаному напрямку прокурорами внесено 24 документи реагування, за наслідками розгляду яких 16 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області