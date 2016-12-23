На Київщині суд обрав запобіжний захід вітчиму, який ледь не вбив пасинка

Установлено, що 18 грудня, у м. Боярка, у вечірній час доби, між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав наносити удари своїй дружині. Неповнолітній син, захищаючи матір, вступив у бійку з вітчимом, у ході якої зловмисник схопивши ножа наніс декілька ударів в область спини підлітку.

З отриманими ранами неповнолітнього хлопця госпіталізовано до Боярської центральної районної лікарні.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури, працівники поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

За клопотання прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області