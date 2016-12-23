На Кіровоградщині загадкова пожежа підступно вбила людину

О 08:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у с. Іванівка Новоархангельського району.

По прибуттю вогнеборців на місце події було встановлено, що в одній із кімнат будинку горять речі домашнього вжитку на площі 6 м2. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблої господарки, 1931 р.н.

Силами вогнеборців о 09:10 пожежу локалізовано та о 09:32 – ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 4 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Новоархангельск та місцева пожежна команда.

Причина пожежі та обставини смерті господарки встановлюють фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області