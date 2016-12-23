У Рівному на пішохідному переході автомобіль збив пенсіонера

Під колеса мікроавтобуса сьогодні, 23 грудня, близько восьмої ранку потрапив 80-річний рівнянин. На щастя, чоловік, отримав незначні тілесні ушкодження.

На місці події поліцейські встановили, що 56-річний водій «Volkswagen Transporter», рухаючись вулицею Орлова та здійснюючи маневр повороту праворуч, не пропустив пішохода, який перетинав дорогу по нерегульованому переходу.

80-річного чоловіка із забоями м’яких тканин голови та ноги доставили до лікарні, де після надання медичної допомоги відпустили. За результатами освідування водій мікроавтобуса був тверезий.

Відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області