У Києві під загрозою зброї у чоловіка забрали понад 300 000 гривень

У Києві під загрозою зброї у чоловіка забрали понад 300 000 гривень

13:00 23.12.2016
У Києві під загрозою зброї у чоловіка забрали понад 300 000 гривень

Зловмисники розбили вікна машини та під погрозою пістолета забрали сумку, у якій, за словами потерпілого, було 350 000 гривень.

В поліцію звернувся чоловік та повідомив, що на нього та його знайомого напали троє невідомих чоловіків у балаклавах. Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група, заявник розповів, що знайомий попросив його позичити гроші. Чоловіки зустрілися поблизу будинку, сіли в автомобіль та поїхали у справах. Згодом зупинилися поблизу відділення банку.

Знайомий залишив сумку з позиченими грошима на сидінні, вийшов із автомобіля та пішов до відділення, а заявник залишився на вулиці. Раптом до машини підбігли троє невідомих у балаклавах та почали розбивати вікна.

Потім, погрожуючи пістолетом, наказали потерпілому опустити голову, забрали гроші та втекли з місця події.

Відомості про подію зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

Нападникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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