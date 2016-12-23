Четверо людей постраждали під час пожежі у Маріуполі

22 грудня о 23:08 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлового будинку за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металургів. До місця виклику були негайно направлені чергові відділення 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що пожежа відбувається всередині квартири на 3-му поверсі, спостерігається щільне задимлення. Поряд з квартирою, о 23:25 рятувальниками було виявлено постраждалу жінку 1944 року народження, яку було передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Також, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до лікарняних закладів було госпіталізовано ще трьох осіб: двох жінок 1955 та 1995 років народження та дитину 2015 року народження. Стан усіх постраждалих задовільний.

Пожежу на площі 15 кв.м було локалізовано о 23:55, а остаточно ліквідовано о 01:09. Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями.

Від Головного управління залучалось 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області