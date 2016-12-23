В Одесі під час пожежі у парадному жахливо загинув невідомий

В Одесі під час пожежі у парадному жахливо загинув невідомий

14:00 23.12.2016
В Одесі під час пожежі у парадному жахливо загинув невідомий

23 грудня о 03:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про задимлення в парадній десятиповерхового житлового будинку на вул. Академіка Заболотного.

До місця події були спрямовані пожежно-рятувальні відділення 4-ї та 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Було встановлено, що сталось загоряння інтернет-кабелів на сходовій клітині між 8-10 поверхами та окреме загоряння на рівні технічного поверху на площі 2 кв. м., які були ліквідовані мешканцями будинку.

Рятувальниками на місці пожежі виявлено загиблого чоловіка. Особа загиблого встановлюється правоохоронними органами.   

До ліквідації наслідків події залучалось 3 одиниці основної пожежної техніки та 12 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

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