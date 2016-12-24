У Дніпрі СБУ затримала депутата, який намагався дати хабара чиновнику

У Дніпрі СБУ затримала депутата, який намагався дати хабара чиновнику

00:04 24.12.2016
У Дніпрі СБУ затримала депутата, який намагався дати хабара чиновнику

Депутата міської ради Дніпра, який намагався дати хабар заступнику директора одного з комунальних підприємств, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Зловмисник пропонував півтори тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду.  

Правоохоронці затримали депутата "на гарячому" у момент передачі грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами прес-центру СБУ

Депутата міської ради Дніпра, який намагався дати хабар заступнику директора одного з комунальних підприємств, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Зловмисник пропонував півтори тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду.  

Правоохоронці затримали депутата "на гарячому" у момент передачі грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2473#sthash.77xoNk6x.dpuf

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