У Дніпрі СБУ затримала депутата, який намагався дати хабара чиновнику

Депутата міської ради Дніпра, який намагався дати хабар заступнику директора одного з комунальних підприємств, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Зловмисник пропонував півтори тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду.

Правоохоронці затримали депутата "на гарячому" у момент передачі грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами прес-центру СБУ



