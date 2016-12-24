На Львівщині аферисти-віртуози зухвало ошукали стареньку

На Львівщині аферисти-віртуози зухвало ошукали стареньку

23:00 24.12.2016
На Львівщині аферисти-віртуози зухвало ошукали стареньку

Для того, аби заволодіти коштами 78-річної місцевої мешканки, зловмисники розіграли справжню виставу.

У заяві, з якою пенсіонерка звернулася до Пустомитівського відділення поліції, йдеться про те, що до потерпілої на ринку в місті Пустомити підійшла молода жінка. Вона попросила стареньку придбати предмети одягу в одного із продавців і дала їй тисячу гривень. При цьому пояснила, що сама не може придбати товар оскільки торгує на тому ж базарі.

Після того, як заявниця виконала прохання, жінка повідомила, що взагалі хотіла б викупити усю партію товару. Однак, потрібної суми коштів при собі немає. Довірлива пенсіонерка розповіла аферистці, що вдома має заощадження і мешкає неподалік ринку.

Спокусившись обіцяною винагородою, потерпіла запросила нову знайому до себе. Взявши 21 000 гривень вони попрямували убік базару. Та коли дійшли до нього, старенька виявила, що молодиця кудись зникла разом із її грошима. Не було на місці й продавця «ходового» товару.

Зараз правоохоронці встановлюють особи зловмисників, проводять необхідні слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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